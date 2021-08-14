Kanser hastaları Erzurum Şehir Hastanesinde "HİPEK" yöntemiyle hayata tutunuyor
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Kanser hastaları Erzurum Şehir Hastanesinde "HİPEK" yöntemiyle hayata tutunuyor

Kanser hastaları Erzurum Şehir Hastanesinde 'HİPEK' yöntemiyle hayata tutunuyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Sağlık

Erzurum Şehir Hastanesine başvuran kanser hastaları, onkoloji cerrahi kliniğinde yapılan ameliyat ve ücretsiz uygulanan Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) yöntemiyle hayata tutunuyor.

Erzurum Şehir Hastanesine başvuran kanser hastaları, onkoloji cerrahi kliniğinde yapılan ameliyat ve ücretsiz uygulanan Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) yöntemiyle hayata tutunuyor.

Erzurum'da üst düzey teknolojiyle donatılan Şehir Hastanesinde, bugüne kadar ileri yaş ve ek rahatsızlıkları bulunanların yanı sıra uygun ileri evre çoklu organ tutulumlu mide, bağırsak ve yumurtalık kanseri olan 100 hasta, onkoloji cerrahi kliniğinde yapılan başarılı ameliyat ve ücretsiz uygulanan HİPEK denilen sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu.

Hastanenin Cerrahi Onkoloji Klinik Şefi Dr. Hamdi Sakarya, AA muhabirine, genel cerrahi alanına giren her türlü kanser ameliyatlarını yaptıklarını söyledi.

Kliniklerinde sadece erken evre kanser hastalarının yanı sıra duygun evre 4 denilen ileri evredeki kanserlileri de tedavi ettiklerini belirten Sakarya, "Hastada ileri yaş ve ek hastalığın olması, kanserin karın içindeki çoklu organları tutmuş olması kanser cerrahisini yapmamıza engel değil. Bu tarz kanser hastaları ümitsizliğe kapılmasın." dedi.

"100 üzerinde hastayı sağlığına kavuşturduk"

Sakarya, bu tarz durumdaki hastaların mutlaka cerrahi onkoloğa muayene olup görüş almasını önerdi.

Ameliyatta kanserli organ çevresindeki lenf bezi, tümörün yayılım gösterme ihtimali bulunan çevre dokular ile komşu organlar ya da organ bölümlerinin çıkarılması olarak tanımlanan "çoklu organ rezeksiyonu" işleminin hastalarda yaşamsal olarak herhangi bir eksikliğe sebep olmadığına dikkati çeken Hamdi Sakarya, şunları kaydetti:

"İleri evre kanser hastalarına yaptığımız ameliyat ve tedaviler sonrası hastalarımız günlük aktivitelerini normal sağlıklı ameliyat olmamış insanlar gibi yerine getirebiliyor. Kliniğimizde çoklu organ rezeksiyonlarını, her türlü kanser cerrahisini, karın içinde gözle görülebilen tüm tümör odaklarının temizlenme işlemini ve sıcak kemoterapiyi başarıyla uygulamaktayız. HİPEK yöntemiyle kemoterapili ya da sıcak kemoterapisiz, gözle görülebilen tüm kanser odaklarının temizlendiği, çoklu organ rezeksiyonların yapıldığı 100 üzerinde hastayı sağlığına kavuşturup yaşama tutundurduk."

"Komşu ülkelerden de hastalar Erzurum'a geliyor"

Hamdi Sakarya, bölge illerin yanı sıra Azerbaycan, Nahçıvan, İran ve Irak gibi yurt dışından da kanser hastalarını kabul edip tedavi ettiklerini aktardı.

Çoklu organ rezeksiyonu olan ileri evre kanser hastalarından bazılarının ameliyata çekimser davrandığını anlatan Dr. Sakarya, şöyle devam etti:

"Bizim çoklu organ rezeksiyonu yaptığımız, karın içinde gözle görülebilen tüm tümör odaklarını temizlediğimiz hastalarımız, sağlıklı şekilde yaşamlarına devam etmekte. Hastanemizde ülkemizdeki birçok sağlık kuruluşu ve hastaneden farklı olarak karın içerisindeki yayılmış kanser türlerine uygulanan sıcak kemoterapiyi, herhangi bir cihaz ücreti almadan sunuyoruz. Özellikle yumurtalık, kalın bağırsak ve mide kanserlerine uyguladığımız sıcak kemoterapide oldukça başarılıyız."

Erzurum'da Sakarya tarafından 3 yıl önce ameliyat edilen ve kontrole gelen ileri evre mide kanseri bir çocuk annesi Karslı Zennur Belek (66) da Kars'ta midesindeki sancı şikayetiyle bir süre tedavi gördüğünü belirtti.

"Ameliyatla kanserden kurtuldum"

Kanser olduğunu Erzurum'da öğrendiğini söyleyen Belek, "Çok şiddetli sancım oluyordu, lavaboya bile gidemez durumdaydım. Kızımın tavsiyesiyle Erzurum'da Dr. Sakarya'ya geldim, ameliyatla kanserden kurtuldum. Hayatımı kızıma ve doktoruma borçluyum. Ameliyat başarılı geçti. Şimdi her işi kendim yapabiliyorum. Hastane her anlamda çok mükemmel, doktor ve personel başımızın tacı." dedi.

Dr. Sakarya ise hasta Belek'in kendisine başvurduğunda, kanserin karın içindeki zara ve boşluklara yaygın olarak sıçradığını tespit ettiklerini aktardı.

Belek'e ameliyatla ilgili tüm zorlu süreç hakkında bilgi verip risklerini ve hayatta kalması için ameliyatın şart olduğunu ifade ettiğini dile getiren Sakarya, "Yaklaşık 12 saat süren ameliyatta kanserin yayıldığı kalın bağırsağın tamamını, dalağını, safra kesesini, rahmini, yumurtalıklarını ve gözle görülen kanser odaklarını temizlemeyi başardık. Ardından HİPEK dediğimiz sıcak kemoterapi işlemi yaptık. Sonrasında kemoterapi programına aldık. Hastamız yaklaşık 3 yıldır gayet sağlıklı şekilde hayatını sürdürüyor." dedi.

Sakarya, çok sayıdaki bu tarz hastayı ameliyat edip sağlıklı taburcu ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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