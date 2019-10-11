Kanser hastaları amigurumi bebek yapımı kursu ile motivasyon kazanıyor

11.10.2019 11:47

Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ERMEK) tarafından düzenlenen amigurami bebek yapımı kursu ile kanser hastası kadınlar motivasyon kazanıyor.



Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneğinin işbirliği ile 25 kadın amigurami bebek yapımı öğreniyor. Uzman eğitmenlerin de destek verdiği kursta kanser hastası olan kadınlar amigurami bebek yapımını öğrenerek moral ve motivasyon sahibi oluyorlar. Kursiyerleri ziyaret eden Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Erzincan Belediyesinin bünyesindeki meslek edindirme kursları kanser hastalarımızla ilgili de bir kurs düzenlemiş bulunmakta. Dokuz kurstan bir tanesi de bu hastalarımıza yönelik. Kendilerini ziyaret ettiğimizde çok mutlu olduklarını, burada zamanlarını geçirirken, bu üretimlerini yaparken hastalıklarına çok iyi geldiğini ifade ettiler. Bizde Kurslarımızın devamı için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Buradaki hanımefendiler büyük bir gayretle ve kendi iş birlikleri içerisinde yeni üretimlerini yaparak hayata yeniden tutunabilmek ve geleceklerini sağlıklı kılabilmek için mücadele etmekteler. Kendilerine hem geçmiş olsun diyorum hem de başarılar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA