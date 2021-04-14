Kanser Haftası'nda 'Onkoloji Hastanesinde Palyatif Bakım Deneyimleri' başlıklı söyleşi gerçekleşti
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Kanser Haftası'nda 'Onkoloji Hastanesinde Palyatif Bakım Deneyimleri' başlıklı söyleşi gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kanser Haftası'nda 'Onkoloji Hastanesinde Palyatif Bakım Deneyimleri' başlıklı söyleşi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sosyal Sorumluluk Söyleşileri kapsamında düzenlenen 'Onkoloji Hastanesinde Palyatif Bakım Deneyimleri' başlıklı söyleşi, çevrimiçi olarak düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sosyal Sorumluluk Söyleşileri kapsamında düzenlenen 'Onkoloji Hastanesinde Palyatif Bakım Deneyimleri' başlıklı söyleşi, çevrimiçi olarak düzenlendi.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Gülşah Şükran Kale'nin üstlendiği söyleşiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Söyleşiye konuk olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Sorumlu Hemşiresi ve Onkoloji Hemşireleri Derneği Palyatif Bakım Komisyonu Üyesi Şerife Karaca katıldı.

Onkoloji Hastanesi Palyatif Bakım Sorumlu Hemşiresi Şerife Karaca konuşmasında, 1990'larda başlayan palyatif bakım farkındalığının sağlıkta dönüşüm programıyla hız kazandığını, 'ölümün doğal yaşamın değerli olduğu' ilkesinden hareket edilmesi gerektiğini, palyatif bakımda aile katılımının sağlanmasının ve multidisipliner bir palyatif bakım ekibinin oluşturulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

Kanser Haftası'nda 'Onkoloji Hastanesinde Palyatif Bakım Deneyimleri' başlıklı söyleşi gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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