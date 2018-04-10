Yalova'da İl Sağlık Müdürlüğü ile Yalova Kanser Hastaları Derneği tarafından 1- 7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kentte "Sağlıklı Yaşam Standı" kurularak ücretsiz sağlık taramaları yapıldı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan farkındalık etkinliğinde görev alan sağlık çalışanları tarafından karbonmonoksit ölçümü, beden kitle endeksi ölçümü, tansiyon ölçümü, meme muayenesi, rahim ağzı ve kolorektal kanser çeşidine yönelik ücretsiz tarama yapıldı.

Bilgilendirme amacıyla hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlik hakkında basın açıklaması yapan İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi Altunay Ünal, kanserin son yıllarda Dünya'da ve Türkiye'de artış gösteren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.

Kanserin ölüm nedenleri sıralamasında tüm Dünya'da ikinci sırada yer aldığını ifade eden Ünal, "Kanser yüzde 90 oranında çevresel, yüzde 10 oranında ise kalıtsal faktörlere bağlı oluşmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslen, obizeteden, güneş ışınlarından ve enfeksiyonlarından korunun diyoruz." diye konuştu.

Kanserle mücadele kapsamında düzenlenen etkinliklerin halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşıdığını kaydeden Ünal, "40-69 yaş grubundaki kadınları 2 yılda bir mamografi çektirmeleri, 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir rahim ağzı kanser testi yaptırmaları ve 50-70 yaş grubundaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan baktırmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Yalova Kanser Hastaları Derneği Başkanı Nurcan Bayar ise oluşumlarının asıl amacının kente onkoloji veya kemoterapi bölümünün açılması olduğuna değinerek, "Gelin erken teşhis ve taramalarla bu amansız hastalığı defedelim." dedi.

Etkinliğe Kanser Hastaları Derneği üyeleri, sağlık müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılan stantlar 14.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.