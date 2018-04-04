Medicana Sivas Hastanesi'nde, 1- 7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanser tanısı konmuş hasta yakınlarına yönelik "Ne Demek Olduğunu Bilirim" konulu seminer düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu meme kanserleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız rahim kanserleri, psikolog Begüm Çayır ise kanser hastalarının psikolojisi ve yakınlarının yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.

Koyuncu, "Mememi ben kontrol ediyorum, hiç şikayetim yok, doktora gitmem gerekmez' düşüncesi yanlış. Meme kanseri ancak şikayetler başlamadan yakalandığında çok kolaylıkla tedavi edilebilir. Memedeki bir kitle ele gelecek bir hale ulaşmadan iki yıl önce mamografi ile saptanabiliyor. Dolayısıyla hiç şikayet olmadan kontrollerle hayat kurtarıcı müdahale daha kolay." ifadelerini kullandı.

Kadınlarda yüzde 22 ile en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten Koyuncu, egzersizlerin, genç yaşta anne olmanın ve çocuk uzun süreli emzirmenin meme kanseri riskini azalttığını kaydetti.

Yıldız ise, rahim ağzı kanserinin uluslararası kanser tarama rehberlerinde de yer alan HPV-DNA testi ile tarandığını, kanser olgularının yüzde 90'dan fazlasının birinci evre olup yılda yüzlerce kadının hayatının kurtarıldığını aktardı.

Çayır da, "Kanser hastası yakınlarına büyük iş düşüyor, her anlamda hastanın yanında olmaları gerekiyor. Kanserle mücadelenin gizli kahramanları siz değerli hasta yakınlarısınız." diye konuştu.