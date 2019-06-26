Kanoyla açıldığı denizde fenalaşan kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, balık tutmak için kanosuyla açıldığı denizde fenalaşan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetçe köyü sahilinden kanosuyla denize açılan Ömer Yılmaz, balık tutarken oltasını suya düşürdü.

Oltasını almak için denize girip bir süre yüzen Yılmaz, kanosuna çıkınca yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kıyıda bulunan eşi, Yılmaz'ın hareketsiz kaldığını görünce Alo 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı'nı arayıp yardım istedi.

Bölgeye en yakın durumdaki "TCSG 905" botuyla olay yerine giden ekipler, Yılmaz'ı alarak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'nun rıhtımına getirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Yılmaz, daha sonra Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA