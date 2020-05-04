Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı
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Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı

Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı
04.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:18

Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı Altın çiçek kanolanın eşsiz manzarası havadan görüntülendi İzleyenlerin gözüne hitap ederken çiftçilerin cebine büyük katkı sağlayan altın çiçek kanola tarlalarının havadan çekilen görüntüleri mest etti.

Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı

Altın çiçek kanolanın eşsiz manzarası havadan görüntülendi

İSTANBUL - İzleyenlerin gözüne hitap ederken çiftçilerin cebine büyük katkı sağlayan altın çiçek kanola tarlalarının havadan çekilen görüntüleri mest etti. Üreticinin artan maliyetler nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, "Geçen yıl 45 bin dönüm arazi ekerken bu yıl 20-23 bin dönüm arası bu da yüzde 50 düşüş olduğunu gösteriyor" dedi.

Trakya çiftçisinin 'altın çiçek' olarak adlandırdığı bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola ekiminin geçen yıla oranla yarı yarıya azaldığı söyleyen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, ekimin azalmasının nedenlerini anlattı. Özer, ilaç fiyatları ve girdi fiyatlarındaki artışın çiftçiyi olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Yağlı tohum desteğinin çiftçiye ödenmediğini belirten Özer, destek sağlanırsa üreticiye can suyu gibi geleceğini söyledi. Öte yandan Silivri'deki kanolaların çiçek açması ile adeta sarıya boyanan tarlalar görenleri kendine hayran bıraktı. Sapsarı görüntüsü ile eşsiz manzara oluşturan tarlalar görenleri mest etti. Uçsuz bucaksız sapsarı kanolaların görüntüsü virüs ile mücadele edilen bu zor zamanlarda içleri ısıttı.

"Girdi fiyatlarını artırdığından dolayı çiftçimiz ekimi azalttı"

Geçen yıla oranla arazi ekiminde yüzde 50 düşüş olduğunu aktaran Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, "Geçen yıl yaklaşık olarak 45 bin dönüm arazi ekmiştik. Bu yıl 20-23 bin dönüm arası buda yüzde 50 düşüş olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni 2018 yılındaki kanolanın ton fiyatı 2 bin ve üzeriydi fakat geçen yıl 1, 8 civarlarında devam etti. Girdi fiyatları yüksek olduğu için vatandaşlar tamamen kanola ekimini bıraktı. Kanola tarlaları için 80-90 liraya aldığımız ilacı şuan 120 TL ve üzerine alıyoruz. Bu da girdi fiyatlarını artırdığından dolayı çiftçimiz ekimi azalttı. Bunun yanında yağlı tohumlarda desteklerimiz var. Şuan üreticimize hala bu destekler ödenmedi. Umarım ki en kısa zamanda can suyu gibi gelecektir bu destek. Çiftçinin üretmiş olduğu ürünlerde fiyat yükselmedi ama sanayideki ürünlerin fiyatları, özellikle girdiler tamamen yükseldi. Umarım en kısa zamanda yağlı tohumların desteği ödenir çiftçimize de can suyu gelir" şeklinde konuştu.

"Arıcılar tarafından kanola tarlaları arıların sağlığı için tercih edilmekte"

Kanola ekiminin masrafı çok olduğu için çiftçilerin bazılarının tercih etmediğini söyleyen Silivri Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gürsel, "Kanola ekimini bazı çiftçiler tercih etmemektedir çünkü masrafı çok. Pahalı ilaçlar olduğu gerekçesi ile ekilmemektedir. Fakat bununla mücadele edildiğinde getirisi çok iyi olmaktadır. Kanola görüntüsü itibariyle insanların ilgisini çekmekte fotoğraf çekiminde kullanılmaktadır. Bununla birlikte arıcılar tarafından çok tercih edilmekte çiçeklenme döneminde arıların sağlığı bakımından önemlidir" diye konuştu.

"Buraya devamlı gelip fotoğraf ve film çekiliyorlar"

Kanola tarlaları karşısında dinlendiğini söyleyen çiftçi Özcan Doğan, "Burada çiftçilik yapıyoruz. Bu sene de buraya kanola ektik. Sabahları burada kahvaltı yapıyoruz bu manzara karşısında günümüz güzel başlıyor. Manzarası çok güzel dinleniyoruz. Buraya devamlı gelip fotoğraf çekiliyorlar, film çekiliyorlar" dedi.

Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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