Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, bu yıl kanola ekim alanlarında artış beklediklerini söyledi.

Geçen yıl kanola üreticisinin fiyat açısından yüzünün gülmesi nedeniyle ekim alanının arttığına dikkat çeken Sezgin, şunları aktardı:

"Bölgemizde geçen yıl yaklaşık 20 bin dönümlük alanda kanola ekilmişti. Bu yıl ise 30 bin dönüm alanda ekim olacağını tahmin ediyorum. Bu yıl kanola rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 50 artış bekliyoruz. Hububat ekiminden yağlı tohumlara yöneliş var. Artık çiftçi, daha fazla gelir getirici ürünlere yöneliyor. Ancak bu yıl iklimin sert geçmemesi ve doğanın dengesinin bozulması nedeniyle farelerin bol olmasına bağlı şekilde fareler, kanola ekilen alanlara zarar verdi. Buna paralel olarak da kanolanın ikinci ekimi yapıldı."

Sezgin, son yağışların buğday ekim döneminde tam zamanında geldiğini vurgulayarak, "Buğdayda ekim yüzde 70 oranında tamamlandı, yüzde 30 ekim de sürüyor. Buğday üreticisinin önümüzdeki hasat döneminde fiyat ve kalite açısından yüzünün güleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.