Kanocular Macaristan ve Rusya'da Olimpiyat kotası kovalayacak
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Kanocular Macaristan ve Rusya'da Olimpiyat kotası kovalayacak

Kanocular Macaristan ve Rusya'da Olimpiyat kotası kovalayacak
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Spor

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla gidebilmek için ter döken Kano Milli Takımı, Macaristan ve Rusya'daki Dünya Kıta Elemeleri ve Dünya Kupası yarışlarında iyi bir derece elde etmek istiyor.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla gidebilmek için ter döken Kano Milli Takımı, Macaristan ve Rusya'daki Dünya Kıta Elemeleri ve Dünya Kupası yarışlarında iyi bir derece elde etmek istiyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdiklerini belirtti. Nisan ayı başında Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışlarını yaptıklarını ve yarışlarda sporcuların performanslarını yakından görme fırsatı bulduklarını anlatan Kabakçı, mayıs ayında yapılacak uluslararası faaliyetlere odaklandıklarını söyledi.

Olimpiyat seçme yarışlarının kendileri için büyük önem taşıdığını aktaran Kabakçı, "Durgunsu anlamında özellikle kadın sporcularımızdan kota beklediğimiz Lasma Liepa ve Hilal Avcı ile erkek sporcularımız Mustafa ve Serkan da kampta. Mayıs ayında önce Macaristan ardından Rusya'da iki faaliyetimiz var. Ümit ediyorum ki beklediğimiz kotaları kazanacağız. Akarsu branşında ise yine mayıs ayında İtalya'da Avrupa Şampiyonası'nda kota dağıtımı var. Orada da büyük hedeflerimiz var. Sporcularımız çok genç. Hepsi 18 yaş altı gençlerimizden oluşuyor. Kanonun geleceği açısından önümüz çok açık." ifadelerini kullandı.

"Öncelikli hedef Olimpiyatlara katılabilmek"

Olimpiyat kotasını 2'si kadın, 2'si erkek 4 sporcu ile kovalayacaklarını vurgulayan Kabakçı, şöyle konuştu:

"Bizim öncelikli hedefimiz olimpiyatlara katılabilmek. Macaristan ve Rusya'da Dünya Kıta Elemeleri ve Dünya Kupası yarışlarında iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Burada kalan kotalar dağıtılacak. Ondan sonraki süreçte Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Olimpik havuzda 7 sporcumuz var ama 2 kadın sporcuyla kotaya en yakın olduğumuz branşlar. K1 200 metre ve K1 500 metre de kotaya en yakın olduğumuz branşlar. Diğer sporcularımızda hedefimiz 2024 Olimpiyatları. Çünkü sporcularımız 23 yaş altı sporcular. Onlarla da ciddi bir çalışma süreci geçiriyoruz. Dünyanın birçok ülkesiyle ortak kamp yapıyoruz. Umut ediyorum ki 2024'te çok daha fazla sayıda Olimpiyatlara kota alacağız."

Sporcuların, uluslararası yarışlarda madalya alarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını aktaran Kabakçı, altyapı yatırımlarıyla 2024 ve 2028 olimpiyatlarına çok daha iyi şartlarda katılabilmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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