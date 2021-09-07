Kanocular Çekya'daki şampiyonaya hazırlanıyor
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Kanocular Çekya'daki şampiyonaya hazırlanıyor

Kanocular Çekya'daki şampiyonaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kano sporcuları Çekya'daki uluslararası yarış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kano sporcuları Çekya'daki uluslararası yarış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Takım Kampına kamp müdürü olarak görevlendirilen Türkiye Kano Federasyonu Adana İl Temsilcisi Harun Akıllı, sporcuların moral ve motivasyonun yüksek olduğunu ayrıca sporcuların ilk uluslararası yarışı olduğunu bu müsabakada A final çekmeleri halinde önümüzdeki yıllarda uluslararası yarışlarda madalya kazanma durumlarının olabileceğini ifade etti.

Uluslararası Olympic Hopes Canoe Sprint Yarışları 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Çekya'da yapılacak olup; yarışlara ülkemizi temsilen Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Kıraç Tiniz (TOHM), M. Ali Masat (TOHM), İrem Uzun (SEM) katılacak.

Hazırlık kampını Sakarya'da sürdüren sporcular 8 Eylül 2021 tarihinde Çekya'ya hareket edecek.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Hemen hemen tüm spor branşlarımızda her geçen gün sevindirici haberler alıyoruz. Elde edilen madalyalar ve kupalar bizlerin ve sporcularımızın motivasyonunu daha da arttırmaktadır. Bu bağlamda kano sporcularımızın da ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır" dedi. - ADANA

Kanocular Çekya'daki şampiyonaya hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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