Kano yarışları'nda Büyükşehir sporcuları mücadele edecek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısungur göletinde düzenlenen kano yarışları bu yıl Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıllarda ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya ve şampiyonaya ev sahipliği yapan Sarısungur Göleti, bu yıl pandemi döneminden dolayı Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları arasında gerçekleşecek olan müsabakalara ev sahipliği yapacak.Her yıl Kano Federasyonu ile birlikte Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu yıl pandemi nedeniyle büyük çapta etkinliklerin risk taşıması sebebiyle yapılmadığını ifade ettiler.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının mesafe kurallarına dikkat ederek gölette antrenman gerçekleştirdiklerine dikkat çeken yetkililer derece yarışlarının sporcuların performanslarını görmek açısından önemli olduğunu belirttiler.

Kaynak: Bültenler