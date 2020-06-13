Kano tutkunları 3 ay aranın ardından Meriç'te kürek çekti
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Kano tutkunları 3 ay aranın ardından Meriç'te kürek çekti

Edirne'de kano sporcuları, normalleşme süreci kapsamında belirlenen yeni kurallarla 3 ay aranın ardından Meriç Nehri'nde kano yaptı.

13.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:51

Edirne'de kano sporcuları, normalleşme süreci kapsamında belirlenen yeni kurallarla 3 ay aranın ardından Meriç Nehri'nde kano yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen spor etkinliklerinin yeniden başlamasının ardından, Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, nehre inerek 8 kilometre boyunca kürek çekti.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak düzenlenen tura Meriç Nehri üzerindeki Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden başlayan sporcular, turu, Süvari Köprüsü'nde tamamladı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, AA muhabirine, "yeni normal" süreçte Meriç Nehri'nde kürek çekmenin mutluluğunu yeniden yaşadıklarını söyledi.

Edirne'den Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin geçtiğini anımsatan Altun, kano turizminin kente büyük katkı sağlayacak bir spor branşı olduğunu ifade etti.

Normalleşme süreciyle doğaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altun, şöyle konuştu:

"Kano sporuna en uygun olan ilkbahar mevsimini salgın dolayısıyla evde geçirdik. Doğaya büyük bir özlemimiz oldu. Normalleşme uygulamaları kapsamında kanolarımızı suya indirdik. Doğa turlarımıza büyük bir ilgi var. Gerekli tüm önlemleri alarak turlarımızı gerçekleştiriyoruz."

Kano tutkunları 3 ay aranın ardından Meriç'te kürek çekti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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