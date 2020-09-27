Kano sporcuları temizledi, onların mesaisini çeken fotoğraf tutkunları ödülün sahibi oldu
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Kano sporcuları temizledi, onların mesaisini çeken fotoğraf tutkunları ödülün sahibi oldu

27.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:53
Kano sporcuları temizledi, onların mesaisini çeken fotoğraf tutkunları ödülün sahibi oldu

Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarını gönüllü olarak temizleyen kano sporcularının fotoğraflarını çekerek yarışmaya katılan fotoğrafçılar para ödülünün de sahibi oldu.

Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarını gönüllü olarak temizleyen kano sporcularının fotoğraflarını çekerek yarışmaya katılan fotoğrafçılar para ödülünün de sahibi oldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen ve Beyşehir Belediyesi ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından da desteklenen "En güzeli, en temiz Beyşehir" sloganıyla düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya katılan 3 fotoğrafçı, çektikleri fotoğraflarla 100'er liralık para ödülünün sahibi olurken, 2 fotoğrafçı da özel ödül kazandı.

Yarışma kapsamında iki saat süre içerisinde en iyi fotoğrafı çekerek yarışmaya dahil olan katılımcılar, göl kıyılarında Aşk Adası'nda başlayan ve Öğretmenevi istikametine doğru devam eden sahilde göl üzerinde kanolarıyla gönüllü olarak temizlik yapan Beyşehir Su Sporları Kulübü mensubu 'Temiz Su Grubu"ndan sporcuların mesaisini ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden düzenledikleri yarışmanın içerisinde 2 saat süre vererek farklı bir yarışma formatı daha oluşturduklarını belirterek, bu süre içerisindeki yarışmaya 100'e yakın fotoğraf gönderen çok sayıda fotoğraf tutkununun iştirak ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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