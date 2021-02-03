Kano Milli Takımı adayları, ay-yıldızlı forma için kürek çekecek

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Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları, 6-7 Şubat tarihlerinde Adana'da yapılacak.

Seyhan Baraj Gölü'ndeki organizasyona, 16 kulüpten yaklaşık 130 sporcu katılacak.

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona geçen yıl da kentin ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yarışma için hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Akıllı, "Türkiye Kano Federasyonunun Kano Milli Takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM)sporcu seçme yarışları olacak. 16 kulüpten yaklaşık 130 sporcumuzu Adana'da ağırlayacağız. Müsabakaların hemen ardından milli takım aday kadromuz kampa girecek, kamp yaklaşık 3 hafta sürecek. Yarışmayla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. Parkurumuz hazır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece misafirlerimizi Adana'ya bekliyoruz." diye konuştu.

Akıllı, Adana'daki iklim şartlarının uygunluğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Ulusal takımlar Adana'ya geliyor. Uluslararası takımların Adana'ya getirilmesi için Valimiz Süleyman Elban'ın önderliğinde çalışmalarımız başladı. Bizim en büyük isteğimiz burada uluslararası organizasyonların yapılması. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda burada büyük çapta uluslararası organizasyonlar yapılacaktır."

Antrenör ve sporcular, imkanlardan memnun

Kano antrenörü Emre Şimşek, Sakarya'dan 20 sporcuyla kamp için Adana'ya geldiklerini söyledi.

İklim şartlarının iyi olmasından dolayı kış aylarında Adana'yı tercih ettiklerini belirten Şimşek, "Diğer bölgelerde hava soğuk seyrediyor. O yüzden böyle sıcak yerleri tercih ediyoruz. TOHM seçmesi olacak ve milli takım aday kadrosu belirlenecek yarışmaya hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yarışmaya kısa bir süre kaldı. Yarışmaların ardından inşallah TOHM ve milli takımda sporcularımız yer alacak. Seyhan Baraj Gölü çok iyi. Genlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek veriyor. Yarış parkurumuz tamam. Burada şu an eksik bir şey göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'dan kente gelerek antrenmanlarını sürdüren kano sporcusu Baran Demir de milli takım seçmeleri için Seyhan Baraj Gölü'nde çalıştıklarını bildirdi.

Baran Demir, daha önce de Adana'da yarışmalara katıldığını dile getirerek, "Burası kış dönemi için uygun. 2013'ten bu yana Adana'ya geliyorum. Adana en sevdiğim şehirlerden biridir. Spor yapma açısından çok elverişli, ortamı da diğer illere göre gayet iyi. Burada 2013'te Akdeniz Oyunları gerçekleştirildi. Burada üst düzey yarışmalar tabii ki yapılabilir. Adana bence bunun için uygun bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin