: Kano Milli Takımı aday kadrosu Adana'da belirlenecek

16.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:25

Adana, Rize ve Sakarya'nın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, 29 Şubat-1 Mart'ta Adana'da düzenlenecek 500 ve 1000 metre yarışlarında mücadele ederek Kano Milli Takımı'nın aday kadrosuna girmek için ter dökecek.

İklimsel avantajları ve tesis olanaklarıyla durgunsu sporlarında "cazibe merkezi" haline gelen Seyhan Baraj Gölü, Sarıçam Belediyesinin sponsorluğunda, Uluslararası Gloria Cup 2020'de mücadele edecek takımı belirlemek için 8 Şubat'ta düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe (5 bin metre) Milli Takım Seçme Yarışları'nın ardından yeni bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Göldeki Kayıkhane Tesisleri'nde 29 Şubat-1 Mart'ta Kano Milli Takımı aday kadrosu seçmeleri gerçekleştirilecek.

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Şubat'taki Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları'nın 11 ülkeden 110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yarışlara yoğun katılım sağlandığını belirten Akıllı, "Bu, bizi çok mutlu etti. Bu yarışlar sonucunda, teknik kurul kararıyla burada dereceye girenler, gelecek ay Antalya'da yapılacak Uluslararası Gloria Cup 2020'de mücadele edecek milli takımı oluşturacak." diye konuştu.

Akıllı, gelecek organizasyonlara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Adana, Rize ve Sakarya'nın TOHM sporcuları, şu anda burada kampta. Bu sporcularımızın yanında C ve K sınıfı milli takım sporcularımız da Adana'da kamptalar. Toplamda 38 sporcuyla Adana'da çalışmalarımız devam ediyor. 29 Şubat-1 Mart'ta Adana'da aday milli takım seçme yarışları olacak. Bu, olimpik branş uzunlukları olan 500 ve 1000 metre yarışları. Buradan da yine milli takım kadrosuna seçilecek sporcular, 2020'de uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek."

Kamp sürecinin iyi gittiğini aktaran Akıllı, "TOHM sporcularımızla burada gayet güzel bir kamp oluyor. Onun dışında C gelişim kampı da Adana'da devam ediyor. İki antrenörümüz bu kamp süreciyle ilgileniyor. Hava şartları biraz olumsuzdu ama şu sıralar havanın düzelmesiyle kampımız 28 Şubat'a kadar çok daha güzel gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uludağ: "Bu branşları desteklemeye devam edeceğiz"

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, spora destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Sponsor oldukları organizasyonun 8 Şubat'ta soğuk havaya rağmen gayet yoğun bir katılımla gerçekleştiğinin altını çizen Uludağ, "29 Şubat'ta yine burada 1000 ve 500 metre yarışlarını Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Kano sporunun hem ilçemizde hem Adana'da hem de ülkemizde farkındalığının oluşturulması ve Sarıçam'ın, Seyhan Baraj Gölü kıyısının güzelliğinin fark edilmesi açısından güzel bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bundan sonra da hem kano hem kürek hem de yüzmede sponsor olmaya, bu branşları desteklemeye devam edeceğiz." diyen Uludağ, "Burada kürek yarışları ve yüzme yarışlarının da yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız ve sponsorluklarımız da olacak. Seyhan Baraj Gölü'nün bu konuda en iyi spor alanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Buranın farkına varılması ve buradaki etkinliklerin daha yoğun şekilde devam ettirilmesi hem Adana hem Sarıçam hem de bu sporların daha çok kitleye ulaşması açısından önemli." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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