Kano: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma ve Gazi Melih Ekici Kupası

Tokat'ın Almus ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma ve Gazi Melih Ekici Kupası, sona erdi.

Almus Baraj Gölü'nde Almus Doğa Sporları Derneğinin katkılarıyla düzenlenen ve 9 ilden 50 sporcunun katıldığı organizasyonda, 500 ve bin metrelik etaplarda kadınlar, erkekler ve karışık kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Adem Ergül, erkeklerde K1 bin metre ile K1 500 metrede birinciliği elde etti.

Aynı kulüpten Eslemnur Gezen de kadınlar K1 bin metre ve K1 500 metrede birinci oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Eslemnur Gezen ile Alper Akbulut Mix-K2 bin metre, Adem Ergül ile Tuğçe Taylak ise Mix-K2 500 metrede birinciliği kazandı.

Organizasyonda takım halinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci, Van Edremit Belediyespor Kulübü ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Yarışmaları AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile sporseverler izledi.