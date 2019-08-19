Kanlı saldırıların gölgesinde Afganistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümü

19.08.2019 17:29

Bugün 19 Ağustos 1919. Afganistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanışının 100'üncü yıl dönümü.

Her ne kadar hakimiyet altında kalmasa da tarihte İngilizlere karşı 3 defa savaşarak ağır bedeller ödeyen Afganistan, 1919'da Emir Emanullah Han liderliğinde Ravalpindi Anlaşması ile bağımsızlığına kavuştu. Euronews.com'da Görüntüle