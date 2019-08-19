Kanlı saldırıların gölgesinde Afganistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümü
Bugün 19 Ağustos 1919. Afganistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanışının 100'üncü yıl dönümü. Son yüzyılını İngiltere, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali altında geçiren ülkedeki bağımsızlık kutlamaları intihar saldırıları nedeniyle ertelendi
Bugün 19 Ağustos 1919. Afganistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanışının 100'üncü yıl dönümü.
Her ne kadar hakimiyet altında kalmasa da tarihte İngilizlere karşı 3 defa savaşarak ağır bedeller ödeyen Afganistan, 1919'da Emir Emanullah Han liderliğinde Ravalpindi Anlaşması ile bağımsızlığına kavuştu. Euronews.com'da Görüntüle