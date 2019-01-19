Kanlı Ocak" Şehitleri Anılıyor

Iğdır'da, 1990 yılında yaşanan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamı şehitleri anıldı.

Sovyet askerlerince 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de işlenen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamı şehitleri için anma programı düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneğince Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu Iğdır Temsilcisi Behbud Gadalı, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak katliamının üzerinden 29 yıl geçtiğini anımsatarak, "20 Ocak faciası, Azerbaycanlıların kendi tarihi, milli yurtlarından sürülmelerinin, bunun yanı sıra Dağlık Karabağ'ın Ermeni topraklarıyla birleştirilmesinin arzulandığı 1987 yılına dayanmaktır." dedi.

Ermenilerin yüz yıllardır Türk topraklarına göz koyduklarını aktaran Gadalı, şunları söyledi:

"Şüphesiz ki hem Türkiye hem de Azerbaycan topraklarında gözleri olmuştur. Hatta bunun için toplu katliamlardan bile geri kalmamışlardır. 1990 yılında da artan gerginliğin önünü almak yerine Sovyetler Birliği Başkanlığı, Azerbaycan'da benzeri görülmemiş bir facia gerçekleştirmiştir. Burada masum halk tanklar altında ezildi, kurşuna dizildi ama bu, Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesini kıramadı."

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı program, şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA