Kanlı: "İki Devletli Çözüm İçin Olasılıklar Konuşulmalı"

Kıbrıs sorununu Rauf Denktaş liderliğinde KKTC'nin kuruluşu süreci dahil olmak üzere yıllardır yakından izleyen Yusuf Kanlı, VOA Türkçe'ye değerlendirmesinde, artık Cenevre'de Türk tarafı bakımından "iki devletli çözüm" talebiyle masada olunacağı görüşünü paylaştı.