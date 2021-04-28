Kanlı: "İki Devletli Çözüm İçin Olasılıklar Konuşulmalı"
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Kanlı: "İki Devletli Çözüm İçin Olasılıklar Konuşulmalı"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Kıbrıs sorununu Rauf Denktaş liderliğinde KKTC'nin kuruluşu süreci dahil olmak üzere yıllardır yakından izleyen Yusuf Kanlı, VOA Türkçe'ye değerlendirmesinde, artık Cenevre'de Türk tarafı bakımından "iki devletli çözüm" talebiyle masada olunacağı görüşünü paylaştı.

Kıbrıs sorununu Rauf Denktaş liderliğinde KKTC'nin kuruluşu süreci dahil olmak üzere yıllardır yakından izleyen Yusuf Kanlı, VOA Türkçe'ye değerlendirmesinde, artık Cenevre'de Türk tarafı bakımından "iki devletli çözüm" talebiyle masada olunacağı görüşünü paylaştı

Kanlı: 'İki Devletli Çözüm İçin Olasılıklar Konuşulmalı'

Kaynak: DailyMotion.com

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