Son dakika haber: Kanlı eylem planlayan TKP/ML terör örgütünün hücre evlerine operasyon: 7 gözaltı
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Son dakika haber: Kanlı eylem planlayan TKP/ML terör örgütünün hücre evlerine operasyon: 7 gözaltı

Son dakika haber: Kanlı eylem planlayan TKP/ML terör örgütünün hücre evlerine operasyon: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına eylem planlayan TKP/ML terör örgütüne yönelik 8 hücre evine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına eylem planlayan TKP/ML terör örgütüne yönelik 8 hücre evine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TKP/ML terör örgütünün devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait 8 hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların örgütün illegal alan sorumlusu Arzu Özdemir, örgütün askeri kanat sorumlusu Ünal Yiğit ve örgütün askeri kanadında faaliyet yürüten Erdem Aydöner, Ulaş Bakır, Samed Karaca, Bedirhan Özcan ve Celal Koç olduğu bildirildi. Açıklamada, operasyonda 7 adet AK-47 marka otomatik uzun namlulu silah ve 18 adet şarjörü, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, bir adet keskin nişancı kamuflajı ve bir adet el telsizi ele geçirildiği aktarıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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