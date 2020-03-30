Kanlı: "Esnafımız kredi için başvuru yapabilir" Ceyhan 6 Ocak Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selçuk Kanlı, esnafa verilecek 25 bin liralık kredi müracaatlarının başladığını söyledi.

Ceyhan 6 Ocak Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selçuk Kanlı, esnafa verilecek 25 bin liralık kredi müracaatlarının başladığını söyledi.

Kanlı, yaptığı açıklamada, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatlara destek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında kooperatif aracılığıyla Halk Bankası tarafından sağlanan 25 bin TL nakit krediyi kullanmak isteyenlerin başvurularını yapabileceklerini söyledi.

36 ay vadeli, 3 aydan 3 aya ve 6 aydan 6 aya ödemeli 25 bin TL limitli işletme kredisinin, faiz oranının yıllık yüzde 4,5 olduğunu ifade eden Başkan Kanlı, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden kredi kullanmış, kredisi devam eden ve hiç kredi kullanmamış esnaf ve sanatkarlarımız, kooperatife müracaat ederek aynı şartlarda kredi kullanabilirler. Halk Bankası şubesinde yoğunluğun yaşanmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması açısından müracaatlar, esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı olduğu oda aracılığıyla yapılacaktır. Krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız, nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi levhası fotokopisi ile birlikte bağlı olduğu odaya müracaat edebilir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA