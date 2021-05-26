Kanlı Dövüş filmi oyuncuları kim? Kanlı Dövüş konusu, oyuncuları ve Kanlı Dövüş özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kanlı Dövüş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kanlı Dövüş konusu, özeti ve Kanlı Dövüş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kanlı Dövüş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kanlı Dövüş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kanlı Dövüş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kanlı Dövüş konusu nedir, Kanlı Dövüş oyuncuları kimler ve Kanlı Dövüş özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong'ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu'nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu'nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai'nin çırağı Ling'in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı: Lady Bloodfight

Yönetmen: Chris Nahon

Yapım Yılı: 2016

Oyuncular : Amy Johnston, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Jenny Wu, Jet Tranter