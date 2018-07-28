Kanlı Ay Tutulmasına Cami ve Türk Bayrağı Manzarası Çok Yakıştı
Yüzyılın en uzun ’Kanlı Ay Tutulması’ yurt genelinde olduğu gibi Hatay’da da ilgiyle izlendi.
Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' yurt genelinde olduğu gibi Hatay'da da ilgiyle izlendi.
21. yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' başladı ve yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Hatay'ın Belen ilçesinde Cami ve Ay yıldızlı Türk Bayrağı gölgesinde görüntülenen ay tutulması muhteşem bir görsel şölene dönüştü. - HATAY