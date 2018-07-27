"Kanlı Ay Tutulması" havadan görüntülendi

İSTANBUL - Dünya'nın tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü "Kanlı Ay Tutulması" havadan görüntülendi. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen "Kanlı Ay" kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dünya'nın bir çok farklı bölgesinden görülebilen "Kanlı Ay Tutulması" İstanbul'da da başladı. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen "Kanlı Ay" kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kanlı Ay Tutulmasının mest eden görüntüsü havadan görüntülendi.

Dünya'nın Ay'ı tamamen gölgede bıraktığı "Tam Ay Tutulması" Ay'ın karanlıkta kalması ve bu nedenle kırmızı renge bürünmesiyle ortaya çıkıyor. Kanlı Ay Tutulması akşam saatlerinden itibaren İstanbul'dan izlenmeye başlandı. Türkiye saati ile 20.13'de başlayan tutulma, ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.