21. Yüzyılın En Uzun Kanlı Ay Tutulması Başladı! İşte İlk Görüntüler

Merakla beklenen Kanlı Ay tutulması başladı. Yaklaşık 4 saat sürecek tutulmanın tekrarı 105 yıl sonra gerçekleşecek. Tarihi anları kaçırmak istemeyenler açık alanlara akın etti. İstanbul'da en iyi kanlı ay tutulması fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar Boğaz'da gökyüzü şölenini görüntülüyor.

NASA TARAFINDAN CANLI YAYIN YAPILIYOR

Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile saat 200.13'te başladı. 4 saat sürecek 21. Yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması sırasında Ay, 2.30-01b13 saatleri arasında tamamen karanlığa bürünecek. NASA tarafından Kanlı Ay Tutulması canlı olarak yayınlanıyor.

GÖKYÜZÜNDE 3 ŞÖLEN

Kanlı Ay tutulmasının dışında bugün gökyüzünde Dünya'ya en yakın noktada olan Mars da gözlemlenebilecek. Göktaşı yağmuru da astronomi meraklıları tarafından izlenecek.

İşte Kanlı Ay tutulmasından ilk görüntüler: