Heyecanla beklenen 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması başladı. Kanlı Ay tutulması şu an Antarktika, Avustralya, Asya Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinde şuan çıplak gözle izleniyor. Tutulma; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından canlı olarak izlenebilecek.

İŞTE AY TUTULMASI SAATLERİ

Gölgeli Ay tutulması saat 20.13'te başladı.

Kısmi Ay tutulmasının başlangıcı: 21.24

Tam Ay tutulmasının başlangıcı: 22.30

Maksimum tutulma anı: 23.21

Tam Ay tutulmasının bitişi: 00.13

Kısmi Ay tutulmasının bitişi: 01.19

Gölgeli Ay tutulmasının bitişi: 02.12

KANLI AY TUTULMASI İZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

21'nci yüzyılın en uzun süreli tam ay tutulması ülkemiz her yerinden de görülebilecektir.

Ay'ın kırmızımsı bir renge dönüşeceği tam tutulma anı yaklaşık 1 saat 43 dakika sürecektir. Tam tutulmanın öncesi ve sonrasında 1 saat 6 dakika süreyle parçalı tutulma görülecektir. Toplam tutulma süresi 3 saat 55 dakikadır.

Dolunay evresinde olacak Ay, Güneş'in batımıyla birlikte doğu ufkundan yükselmeye başlayacaktır. Yerel koşullara göre eğer doğu yönü ufkunuz açıksa Ay'ın doğuşunu da rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Ay doğarken de kırmızımsı bir renk alır bunu ay tutulması ile karıştırmayınız. Çünkü bu renk değişimi yer atmosferinden geçen ay ışığının soğurulması ve saçılmasıyla ilişkilidir, aynı Güneş'in doğarken ve batarken kırmızımsı görünmesiyle aynıdır. Ay yükseldikçe gerçek rengini almaya başlar ama hemen peşi sıra önce parçalı tutulma, ardından 22:30'da Ay'ın bir kenarından tam tutulmadan dolayı renginde kızarma başlayacaktır.



