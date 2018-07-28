Kanlı Ay' Tutulması

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasını vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ay tutulmasının gerçekleştiği sıralarda bir çok vatandaş açık alanlara çıkarak başlayan tutulmayı takip etti. İlçede bazı vatandaşlar, ay tutulmasını dürbünle gözlemledi.

Güney Mahallesinde esnaflık yapan Ferdi Tanrısever, yaptığı açıklamada yaşanın ay tutulmasının muhteşem olduğunu söyledi.

İlk defa böyle bir doğa olayına tanıklık ettiğini dile getiren Tanrısever, "100 yılda bir yada iki defa gerçekleşen ay tutulmasını bugün dürbünle seyrettik. Dünyanın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesiyle oluşan ay tutulması, şuan hala var yavaş yavaş açılıyor, arkadaşlarla seyrettik. Gerçekten Allah'ın bir mucizesi, merakla izliyoruz." diye konuştu.

Esnaf Hasan Yasal da böyle güzel bir doğa olayını izlediği için kendini çok şanslı hissettiğini belirtti.