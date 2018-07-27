Kanlı Ay Tekirdağ'da da Büyüledi

Tekirdağ'da da izlenebilen Kanlı Ay güzel görüntüler oluşturdu.

Bu akşam meydana gelen yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulması, Tekirdağ'da da büyüleyici görüntüler oluşturdu. Saat 20.13'de başlayan tutulma vatandaşların sahile akmasına neden oldu. Merkez Süleymanpaşa'da vatandaşlar bu büyüleyici görüntüleri çıplak gözle görmek için sahilde aileleriyle birlikte beklemeye başladı. Ay tutulmasının başlamasıyla birlikte cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, görkemli görüntüleri çekti. - TEKİRDAĞ