Kanlı Ay " Öncesi Son İki Günde Çekilen Ay Fotoğrafları
DÜNYA yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasını bekliyor.
DÜNYA yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasını bekliyor. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.
'Kanlı Ay' tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Tutulma bugün saat 20.13'te başlayıp yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek. 4 saat sürecek alan tutulma sırasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak. 'Kanlı ay' tutulması öncesi Ay son iki günde İstanbul üzerinde böyle fotoğraflandı.
- İstanbul