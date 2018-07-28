Kanlı Ay' İstanbul Semalarında

21. YÜZYILIN en uzun Ay tutulması gerçekleşti. Dün 20.13'de başlayan tutulma, bugün 02.30'da sona erdi. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya'nın gölgesinin altında kalan Ay, bakır rengini aldı. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örttü ve ve 'tam tutulma' gerçekleşti. Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi İstanbul'dan da çıplak gözle izlenebilen tutulma sırasında, ay bazı zamanlarda bulutların arkasında kaldı. Ortaköy Sahili' nde toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu. Haliç Metro Köprüsü'nün seyir terasından toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 'Kanlı Ay' tarihi yarımada üzerinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. - İstanbul