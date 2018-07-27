Kanlı Ay ile Aynı Karede Fotoğraf Çekinmek İçin Yarıştılar

21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması, tüm Dünya'da olduğu gibi turizmin göz bebeği Bodrum'da da ilgiyle izlendi. Turistler ve yöre sakinleri, Kanlı Ay ile aynı karede fotoğraf çekinebilmek için adeta şekilden şekle girdiler.

Uzun tutulma süresiyle dikkat çeken Kanlı Ay tutulması, Türkiye saati ile 20.10'da başladı. Türkiye'nin büyük bölümünde çıplak gözle izlenebilen yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasını izleyebilmek için Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan vatandaşlar, tatilciler ve amatör fotoğrafçılar Değirmenler Tepesi'ne akın etti. 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasını ilgiyle izleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. En iyi pozu yakalamak isteyen vatandaşların şekilden şekle girdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'a tatile gelen vatandaşlar, böyle tarihi bir ana tanık oldukları için çok şanslı ve mutlu olduklarını ifade ettiler. - MUĞLA