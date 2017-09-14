Kanlar İçerisinde Getirildiği Hastaneden Firar Etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde komşusuna sinirlenen bir kişi oturduğu apartmanın giriş katındaki dükkanın camına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle kırılan camlardan dolayı yarandı. Ambulansla getirildiği hastaneden bir süre sonra firar eden öfkeli adam yeniden getirildiği acil önünde tedavi olmamak için polisleri uzun süre uğraştırdı.



Olay Müftü Mahallesi Şadan Sönmez Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre tartıştığı komşusuna sinirlenen Lütfü Yaman (53) oturduğu apartmanın giriş katındaki camları yumruklayarak kırdı. Bu sırada kolundan yaralanan Lütfü Yaman, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye getirildi. İddiaya göre alkollü olan Lütfü Yaman, bir süre sonra hastaneden kaçarak önce evinin önüne ardından da yakındaki bir pastanenin imalathanesine girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanan öfkeli adam tedavisi için yeniden hastaneye getirildi. Lütfü Yaman getirildiği hastaneden içeri girmeyerek uzun süre tedavi olmayı kabul etmedi. Polislerin uzun süre tedavi olması için ikna etmeye çalıştığı ve kolundan kanlar akan öfkeli adam "Bırakın beni, öleyim" diye bağırdı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kolu sargıya alınıp kanaması durdurulan Lütfü Yaman, hastaneye girmeyi kabul etmeyince polis tarafından karakola götürüldü.



Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK