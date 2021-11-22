KANIYLA "BENİ RAGIP VURDU" YAZMIŞTI; 8 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Nurtaç Canan: Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu.

Oğuzhan UYSAL/ - Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Canan'ın "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Nurtaç Canan, "O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu" dedi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ragıp Canan (46) getirilirken, Nurtaç Canan (49) ve taraf avukatları katıldı.

"ZALİME DE TEKRAR ÖZGÜRLÜK SUNDULAR"

Duruşmadan sonra gözyaşları içinde açıklama yapan Nurtaç Canan, "18 aydır yatıyor. O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu. Ben bunu bir kere daha anladım. Mazlumu yine mağdur ettiler. Zalime de tekrar özgürlük sundular. Beni özgürlüğümden kısıtlayacaklar. Bana yaptığının bedeli 2 sene yatacak ve çıkacak. 3 4 ay sonra çıkacak. Sonra ben ne yapacağım. 3 ay sonra beni kim koruyacak. Ben zaten Allah'ım beni öldür. Bu adamdan kurtar diyordum. Ben kurtulmuştum şimdi beni tekrar öldürüyorlar. Bu adam cani" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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