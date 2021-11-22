Kanıyla "Beni Ragıp vurdu" yazmıştı; 8 yıl 10 ay hapis cezası (1) - Haberler
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Kanıyla "Beni Ragıp vurdu" yazmıştı; 8 yıl 10 ay hapis cezası (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kanıyla

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Canan'ın 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.


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