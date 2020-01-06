06.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:18

Bursa'da bir avcı, gövdesinin yarısı gri, yarısı kahverengi olan 11 kilogramlık kanguru gibi tavşan avladı. Avcı, daha önce hiç bu kadar büyük bir tavşan görmediğini söyleyerek şaşkınlığını anlattı.



İznik ilçesinde avlanan Halil Erenoğlu, Müşküle Mahallesinde arkadaşlarıyla ava çıktı. Av sırasında büyük bir hayvanın kendisine yaklaştığını gören Erenoğlu, hayvanı vurup yanına gittiğinde şok yaşadı. 11 kilogramlık tavşanın yanına yaklaşan Erenoğlu, zaman zaman arkadaşlarıyla avlanmaya çıktığını, ancak çevresindeki hiç kimsenin şimdiye kadar bu ağırlıkta bir tavşan görmediğini belirtti.



Adeta bir kanguruyu andıran tavşanı avlayan Halil Erenoğlu, "Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. İlk başta ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Yaklaşınca koca bir tavşan olduğunu görünce şok oldum. Arkadaşlar tavşanı gördüklerinde gözlerine inanamadı" diyerek şaşkınlığını belirtti.



Devasa boyutlardaki tavşanın kemiksiz et ağırlığı ise 7 kilogram olarak tartıldı. - BURSA

Kaynak: İHA