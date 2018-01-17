Kanguru Figürlü Lamba Roo Light Kalbinizi Çalacak!

Dekoratif lambalar, özelikle gece lambası olarak kullanılanlar yatak odalarının vazgeçilmez aydınlatma cihazları arasında yer alıyor. Tarzınızı yansıtmada önemli bir unsur olan lambalar dekoratif kullanımlarının yanı sıra fonksiyonel özellikleri ile ilgi çekiyor.

Kitap okurken kullanabileceğiniz dekoratif lambaların loş ışığı gözlerinizin rahatsız olmasını da engelliyor. Ev, işyeri, cafe, restoran ve bar gibi ortamlarda özel bir atmosfer yaratmak amacıyla kullanılan Roo Light, yumuşak ılık bir ışık yaratıyor. Genellikle gece lambası olarak kullanılan dekoratif lambalar, kullanılan ortamlara farklı bir hava getiriyor.

Modern tasarıma sahip dekoratif kanguru lambalar

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Kito Stüdyoları, Avustralya'nın eşsiz vahşi hayatını yansıtan modern dekoratif lambaları tasarlıyor ve satışa sunuyor. Şirket üretim teknolojilerinin yardımı ile evleriniz i çin eşsiz bir estetik tasarım harikası yaratıyor. Kanguru Roo Light ilham kaynağını Avustralya'nın farklı yabani hayatından alıyor ve trend minimalist ürünlerin monotonluğuna yeni ve taze bir değişiklik sunmayı amaçlıyor. Kanguruların yavrularını keselerinde taşımasından etkilenerek hazırlanan lambaların katlanarak çanta içinde taşınabilen modelleri de bulunuyor.

Roo Light ürünleri eşsiz yapan özellik ise 2,5 milimetre kalınlığa sahip çubuklar yardımıyla kanguru lambayı karmaşık bir uzay çerçevesinde tasarlaması oluyor. Bu tasarım ışığın dengeli olarak yayılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda kullanıcılar dilerse lambanın ışığını sadece parlak yüzeylere yönlendirebiliyor. Roo Light'ın gövdesi içine yerleştirilen LED şerit aydınlatması, uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor ve pille çalışıyor.

Roo Light nasıl tasarlanıyor?





Kanguru lamba şekli ilk önce reçine üzerine basılıyor. Daha sonra boyama ve parlatma işlemleri gerçekleştiriliyor. Baskı işleminde streolitografi ya da kısaca SLA denilen bir yöntem kullanılıyor. Bu yöntem standart olarak kullanılan tipik 3D baskılama yönteminin aksine şeklin deformasyona uğramasını engelliyor. Normalde yerçekimi baskısı nedeniyle lamba şeklinde bozukluklar oluşabiliyor. Bu yöntemle her katman belirgin olarak şekle yansıtılıyor. Ayrıca SLA ile Roo Light tasarımları en iyi kalitede ve en uygun maliyetle üretilebiliyor.

Tasarımcıları hakkında





Roo Light tasarımını yapan firma Kito stüdyoları, 3D baskı yardımı ile harika şeyler satmak isteyen küçük bir Avustralya tasarım grubu olarak dikkat çekiyor. Ürünlerinin %60'ına Çin pazarında müşteri bulan firma bugün dünya üzerinde birçok ülkede aydınlatma sanayinde adından söz ettiriyor. Tasarımcılar büyük fabrikalarda yüksek miktarlarda üretilen aydınlatma araçlarının yerine müşteriye özel ürünler sunabilmek için yenilikçi imalat teknolojilerini kullanıyor. 2009 yılında patentin alınması ile birlikte 3D baskı uygulamalarını daha heyecan verici bulan Kito stüdyoları tasarım çalışmalarına devam ediyor.



