: Kanguru Adası'nın üçte biri yangınlarla kül oldu: Kurtarılan hayvanlar tedavi altında

08.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:06

Avustralya kıtasını kasıp kavuran orman yangınlar ülkedeki doğal hayatın da felaketi oldu. Yüz milyonlarca hayvanın yangınlarda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra çiftliklerde tutulan binlerce hayvan da yangınlar ve duman sebebiyle öldü. View on euronews

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