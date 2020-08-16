Kangalların genetik yapısı çipli takiple korunacak
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Kangalların genetik yapısı çipli takiple korunacak

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin takılacak çip sayesinde gen yapılarının korunması amaçlanıyor.

Kangalların genetik yapısı çipli takiple korunacak
16.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:14

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin takılacak çip sayesinde gen yapılarının korunması amaçlanıyor.

Sivas Valiliği, kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezini uluslararası standartlara getirmek için proje başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında, 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'ndeki merkez rehabilite ediliyor.

Kangal köpeklerinin her türlü ihtiyacı düşünülerek daha modern hale getirilecek merkezde yetiştirilen köpekler, doğdukları andan itibaren çiple takip edilecek.

Deri altına yerleştirilecek çiplerde, köpeklerin doğum tarihi, anne ve baba ismi, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alacak. Hayvanların kaybolması halinde de takipleri bu çip sayesinde yapılacak.

Merkezde kangalların soyağaçları çıkarılacak. Üretilen her köpeğin bir kimlik kartı olacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, Kangal köpeğinin dünyada bilinen, tanınan marka değerlerinden olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Kangal köpeğiyle ilgili kurumsal ve bilimsel bir proje yürüttüklerini anımsatan Ayhan, "Buranın amacı Kangal köpeğinin üretimi, eğitimi ve tanıtımı. İçeride çok fonksiyon olacak, zamanın şartlarına uygun bir tasarım var. Müzesinden tutun, padok gezinti alanları, doğumhane ve çip takma sistemi var." dedi.

Ayhan, Kangal köpeğinin nitelikli kurumların elinde, nitelikli şekilde üretim ve pazarlamasının yapılacağını, ıslahının gerçekleştirileceğini ve geninin de kontrol edileceğini belirtti.

Kangal köpeği çiple takip edilecek

Kangal köpeğinin milli ve yerli bir değer olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Kangal köpeği önemli bir ırkımız ve önemli bir turizm enstrümanımız. Kurumsal bir anlayışla, profesyonel bir bakışla burayı çok işlevsel bir hale getireceğiz. Havaalanıyla da bağlantı kurarak burada uluslararası bir hizmet vermek istiyoruz. Proje 2 açıdan önemli, birincisi çipli bir sistem olması, ikincisi de klinik odaları olacak. Yani Kangallarımızın doğum, tedavi ve tetkik yöntemleri burada geliştirilecek. Bu 2 husus bilimsellik açısından çok önemli. Kangal köpeğimize doğduğu andan itibaren özel bir çip yerleştirilecek. Bu çip, Kangal köpeğimizin bütün merhalelerini takip edecek. Dünyanın neresinde olursa olsun, sağlık durumundan tutun da geçirdiği evrelere kadar takip edilecek. Dolayısıyla Kangal köpeğinin geniyle oynanmasını engellemiş olacağız. Aslında burada geni de kontrol etmiş olacağız çünkü bazen melezleştirme, ırkıyla oynama gibi yanlış işler maalesef kulağımıza geliyor. Bunların da önüne geçmiş olacağız."

"Kangal köpekleri Akkaraman koyunu ile iç içe olacak"

Ayhan, gelecek yıl haziran ayında tamamlanacak projenin maliyetinin yaklaşık 10 milyon lirayı bulacağını bildirdi.

Kangal köpeğinin insana sadakatiyle, yaklaşımıyla, sempatikliğiyle, doğallığıyla, görkemi ve ihtişamıyla milli bir ırk olduğunu dile getiren Vali Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projede en büyük fonksiyon ise Kangal köpeklerinin Akkaraman ırkı koyunlarla iç içe olması. Kangal ilçemizin yine yerli markası Akkaraman koyunudur. Bunların ikisinin de doğal ortamda olmasını sağlamamız lazım ki birbirlerinin hem nefesinden hem fiziki mekanda beraber olmasından etkileşim halinde olsun. Bunları birbirinden koparmamak lazım, ikisi bir bütündür. Kangal çoban köpeğidir, Anadolu aslanıdır. Böyle bir birliktelikle projeye doğallık katmış olduk."

Kaynak: AA

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