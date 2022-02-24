Kangal Ziraat Odası'ndan "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi" açıklaması - Haberler
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Kangal Ziraat Odası'ndan "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi" açıklaması

AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Kangal Ziraat Odası'ndan

Sivas'ın Kangal İlçesi Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi"nin genişletilmesi gerektiğini bildirdi.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal İlçesi Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi"nin genişletilmesi gerektiğini bildirdi.

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, projeden az sayıda kişinin yararlandığını ileri sürerek, "Sivas'ta 3 bin 200 Kangal koyunu yetiştiricisi var ama projeden 198 üretici yararlanıyor." ifadesini kullandı.

Projenin genişletilerek geride kalan 3 bin yetiştiriciyi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çoban, projelerin sürdürülebilir olması açısından üretici sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Çoban, bunun için ilgililerle gerekli görüşmeleri yapacaklarını ifade etti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Ziraat Odası, Kangal, Sivas, Güncel, Haberler

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