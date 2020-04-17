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Kangal, Sivas, Ekonomi

Kangal Termik Santralinin yeniden üretime başlaması için başvuru yapıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve faaliyetleri durdurulan termik santralin yetkilileri, eksiklikleri gidererek yeniden üretime başlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurdu.

17.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:28
Kangal Termik Santralinin yeniden üretime başlaması için başvuru yapıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve faaliyetleri durdurulan termik santralin yetkilileri, eksiklikleri gidererek yeniden üretime başlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurdu.

Kangal Termik Santralinden yapılan açıklamada, 1 Ocak'ta santralin 2 ünitesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından baca gazı arıtma tesisi (BGA) bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldığı anımsatıldı.

Santraldeki eksikliklerin giderildiği ve yeniden üretime başlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat yapıldığı belirtilen açıklamada, "Kangal Termik Santralinin normal baca gazı arıtma tesisi yapımının 24-30 ay sürecek olması nedeniyle bir yandan bu süreç devam ederken bu sürede santralin kapalı kalmaması için işletme maliyeti çok yüksek olmasına rağmen farklı bir tesis olan DSI (Dry Sorbent Injection) sisteminin santralde kurulumu tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

DSI sistemiyle santralden çıkan baca gazına değişik yerlerden sönmüş kireç püskürterek santralin kapanmasına sebep olan kükürtdioksit gazının tutulmasının sağlanacağı ve çevreye olumsuz etkisinin önleneceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu teknoloji, dünyada düşük kükürt emisyonu olan birçok santralde kullanılmaktadır ancak işletme maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle Kangal'da normal BGA tesisi yapılıncaya kadar kullanılacaktır. Bölgenin tek sanayi kuruluşu ve bölge ekonomisinin bel kemiği olan santralin yeniden açılacak olması, çalışanlar ve bölge halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır."

"Bölgeye hareket katacaktır"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de yaptığı açıklamada, Kangal Termik Santralinde üretimin bir an önce başlamasını beklediklerini belirtti.

Eken, şunları ifade etti:

"Bir bölümünde elektrik üretimini sürdüren santralde baca filtreleri tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunuldu. Kangal Termik Santralinin tam kapasite çalışması bölgeye hareket katacaktır. Dünyayı etkisi altına alan salgında ekonomimiz de olumsuz etkilenmiştir. Bölgenin tek sanayi kuruluşu olan santralin yeniden açılacak olması ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Yaşanan süreçte eksiklerin giderilmesi gerektiğine vurgu yapmış, çalışan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmiştik. Eksikleri tamamlanan santralin bir an önce açılmasını ve üretime başlamasını bekliyoruz."

1 Ocak'ta "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar mühürlenen termik santralde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapılmış, denetimlerin ardından baca gazı arıtma tesisi bulunan ve "geçici faaliyet belgesi" alınan üçüncü ünitedeki mühür kaldırılarak Kangal Termik Santraline kısmen üretim izni verilmişti.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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