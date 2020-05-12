Kangal Termik Santrali'nin yeniden üretime başlaması için yaptığı başvuru
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Kangal Termik Santrali'nin yeniden üretime başlaması için yaptığı başvuru

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve faaliyetleri durdurulan termik santralin, yeniden üretime başlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznini beklediği bildirildi.

Kangal Termik Santrali'nin yeniden üretime başlaması için yaptığı başvuru
12.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:00

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve faaliyetleri durdurulan termik santralin, yeniden üretime başlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznini beklediği bildirildi.

Kangal Termik Santrali Üretim Direktörü Tunay Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak'ta santralin 2 ünitesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından baca gazı arıtma tesisi (BGA) bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldığını anımsattı.

BGA tesisleriyle aynı işlevi gören ve BGA tesisleri tamamlanana kadar çalıştırılacak Kuru Sistem Arıtma yatırımlarının kurulumunun 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla üretim dışı olan 2 ünitede de tamamlandığı ve her iki ünitede de üretime başlanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Geçici Faaliyet Belgesi müracaatının yapıldığı belirten Doğan, "Termik santralde emisyon değerlerini mevzuat sınırlarına çekecek ilk etap çevre yatırımı tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Kangal Termik Santrali'nin çevre yatırımları kapsamında biri uzun vadede tamamlanacak kalıcı, diğeri kısa vadeli çözüme odaklı yatırım maliyeti ve kurulum süresi kısa ancak işletme maliyeti yüksek 2 projenin eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Kangal Termik Santrali'nin tüm üniteleri ile çalışarak üretmeye ve hem ülkemiz ekonomisine hem de Kangal ekonomisine katkı yapmaya devam edebilmesi için bir yandan 24-30 ay yatırım süresi olan BGA yatırımını devam ettirirken, diğer yandan da yatırım maliyeti düşük, kurulum süresi kısa tek dezavantajı işletme maliyetinin yüksekliği olan ancak BGA Tesisleri ile aynı işlevi gören Kuru Sistem Arıtma Sistemi yatırımı projesine başlamak için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile istişarelerde bulunmuştur. Yapılan istişareler çerçevesinde Bakanlığımızın da yapıcı yaklaşımı neticesinde yanmadan sonra kanallara sönmüş kireç püskürterek kükürdü bloke eden Kuru Sistem Gaz Arıtma (DSI) projesi yatırımına süratle başlanmıştır. Söz konusu yatırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile her aşamasında bilgi paylaşılarak ve bakanlığımızın yakın gözetim ve denetiminde 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış, kullanılacak hammaddenin temini de gerçekleştirilmiştir."

İşletme maliyetleri sebebiyle geçici önlem olarak yapılan ve BGA tesisleri yatırımları tamamlanana kadar çalıştırılacak söz konusu Kuru Sistem Gaz Arıtma yatırımlarının santraldeki elektrik üretim maliyetlerini arttıracağına vurgu yapan Doğan, "Kurumumuzun 2,5-3 yıl süresince üstleneceği söz konusu maliyet Kangal'daki istihdam ve yerel ekonomi ile ülke ekonomisine yapacağı katkı düşünüldüğünde şirketimiz açısından göğüslenebilir daha doğru ifade ile gönüllü yüklenilen bir maliyettir." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Geçici Faaliyet Belgesi alınması için müracaat ettiklerini anımsatan Doğan, santralde üretim dışı olan iki ünitede üretimin yeniden başlatılabilmesi için bürokratik karar sürecinin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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