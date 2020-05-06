Kangal Termik Santrali'nin DSI sisteminde inceleme yapıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve 1 Ocak'ta 2 ünitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından baca gazı arıtma tesisi (BGA) bulunmadığı gerekçesiyle kapatılan Kangal Termik Santrali'ne kurulan Dry Sorbent Injection (DSI) sisteminde inceleme yapıldığı bildirildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve 1 Ocak'ta 2 ünitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından baca gazı arıtma tesisi (BGA) bulunmadığı gerekçesiyle kapatılan Kangal Termik Santrali'ne kurulan Dry Sorbent Injection (DSI) sisteminde inceleme yapıldığı bildirildi.

Kangal Termik Santrali'nden yapılan açıklamada, santraldeki eksikliklerin giderildiği ve yeniden üretime başlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat yapıldığı anımsatıldı.

Kangal Termik Santrali'nin normal baca gazı arıtma tesisi yapımının 24-30 ay sürecek olması nedeniyle bir yandan bu süreç devam ederken, bu sürede santralin kapalı kalmaması için işletme maliyeti çok yüksek olmasına rağmen farklı bir tesis olan DSI sisteminin santralde kurulumunun tamamlandığı aktarılan açıklamada, sistemin Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Samet Özcan tarafından kontrolünün sağlandığı belirtildi.

Aynı sistemin bir benzerinin Soma Termik Santrali'nde de kurulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Santrallerden çıkan kükürtdioksit emisyonunu düşürmek için dünyada ıslak ve kuru BGA sistemleri kullanılmaktadır. Ancak ıslak BGA sistemlerinin kurulum maliyeti yüksek olmasına rağmen işletim maliyetleri düşük olduğu için ıslak tip BGA sistemleri daha yaygın olarak tercih edilmektedir. Yapılan incelemede her iki santralde de çevre mevzuatı gereği olan kükürtdioksit emisyonunun düşürülebilmesi için yapım süresi 24-30 ay gibi bir süre alan ıslak FGD sistemi yapılıncaya kadar kuru tip DSI sisteminin kurulduğu anlaşılmaktadır."

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tüm dünyada benzer DSI tesislerinde kullanıldığı gibi Kangal ve Soma Termik Santrallari'nde de pülverize formda kalsiyum hidroksit veya torona gaz kanallarına püskürtülmesi yöntemi ile çalışacak şekilde kurulmuştur. Sonuç olarak Kangal ve Soma Termik Santralleri'nde yapımı gerçekleştirilen DSI sistemleri tüm dünyada kullanılan BGA sistemlerinden birisi olup işletme maliyeti yüksek olmakla birlikte kükürt dioksit emisyonlarını çevre mevzuatının öngördüğü limitlere indirmekte kullanılabilecek nitelikte tesislerdir."

Kaynak: AA