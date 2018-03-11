Kangal Pençesi" Operasyonu - İstanbul

İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla il genelinde düzenlenen "Kangal Pençesi" adı verilen operasyonda, 287 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şubeler ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için saat 02.00'de operasyon başlattı.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği "Kangal Pençesi" operasyonuna, 3 bin ekip ve 6 bin personel katıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen 2 bin adrese düzenlenen baskınlarda, 287 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 3'ünün 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası, 20'sinin 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 38'inin 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 88'inin 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 102'sinin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 36'sının ise kesinleşmiş hapis cezasının bulunmadığı, yargılamalarının devam ettiği ve haklarında gıyabi tutuklama kararı olduğu bildirildi.

Ayrıca gözaltına alınanlardan 13'ünün "kasten öldürme", 31'inin "yağma ve gasp", 34'ünün "yaralama", 52'sinin "hırsızlık", 21'inin "dolandırıcılık", 6'sının "uyuşturucu madde ticareti", 7'sinin "cinsel istismar ve cinsel saldırı", 5'inin "6136 sayılı kanuna muhalefet", 9'unun "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 12'sinin "resmi belgede sahtecilik", 97'sinin ise diğer suçlardan arandıkları belirlendi.

Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 91 fişek, 1 el bombası, bir miktar eroin, 423 gram Hint keneviri, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Operasyonu bizzat yönettiği bildirilen Emniyet Müdürü Çalışkan açıklamasında, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini, tüm çalışmaların İstanbul halkının huzur ve güveni için olduğunu vurguladı.