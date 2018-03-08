Kangal Özel İdare Müdürü Serbest Bırakıldı

Sivas'ta, kurumun iş makinelerini define aramak için kaçak kazıda kullandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Kangal Özel İdare Müdürü A.E. serbest bırakıldı.

A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kangal Adliyesine sevk edildi. Mahkeme, A.E'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurumun iş makinelerini define aramak için kaçak kazıda kullandırdığı iddia edilen A.E. ile kaçak kazı yapan köy muhtarları A.E, İ.İ.Ş. ve onlarla hareket eden A.Ç. İ.T, R.E, M.E, A.R.Ö, S.D. ve C.A'yı Sivas merkez ve Kangal ilçesinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 9'u jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sivas Valiliği de Kangal Özel İdare Müdürü A.E'yi açığa alarak hakkında idari soruşturma başlatmıştı.