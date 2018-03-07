Özel İdare Müdürü İle 2 Muhtar Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı!
Sivas'ın Kangal ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen Özel İdare Müdürü ile ikisi köy muhtarı 9 kişi gözaltına alındı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurumun iş makinelerini define aramak için kaçak kazıda kullandırdığı iddia edilen Özel İdare Müdürü A.E ile kaçak kazı yapan köy muhtarları A.E, İ.İ.Ş ve onlarla hareket eden yedi kişinin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
OPERASYONDA 10 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerden 9'u jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sivas Valiliği Kangal Özel İdare Müdürü açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, olayda kullanılan Kangal Özel İdaresine ait bir kepçe ile bazı kazı malzemelerine el koydu.
YORUMLAR (2)
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Ne var bunda diyecektim baktım kurum araçlarını kullandığını görünce suçu artmış Türkiye de bu işi yapmayan yok herkes define isindeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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DEVLETİN milletin KAMU malını kendi cıkarları için kullananlara yazıklar olsun. . . . . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır