Kangal köpeklerini uluslararası festivale hazırlıyorlar

SİVAS'ın dünyaca ünlü değerleri arasında yer alan Kangal köpekleri için bu yıl kent merkezinde Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında uluslararası festival düzenlenecek. Festivalde Kangal köpeği ırkının tüm özellikleri dünyaya aktarılacak.

Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olanak gösterilen Kangal köpekleri, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında önemli bir etkinlikle vitrine çıkarılacak. Sivas Valiliğinin hazırladığı proje kapsamında kentte 5 Eylül'de uluslarası nitelikte festivalle dünya gündemine girecek. Festivalin kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Yetiştiriciler de şimdiden festival için köpeklerini hazırlamaya başladı.

Sivas'taki en önemli üretici konumunda bulunan ve yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız, mevcut üretim tesislerin daha da iyileştirilmesi yönünde adımlar atıldığını ve güzel bir proje hazırlandığını belirterek, "Kangal köpeğinin çok prestijli bir özellikle bölgede yaşaması çok önemli. Bu prestije sahip bir entegre tesis yoktu. Bu tesisleşme, bunların yaşama biçimi için çok faydalı olacaktır. Kangal köpeği yüksek karasal iklim hayvanıdır. Bunun için burası bizim elimize geçebilecek en doğru ve en doğal bir bölgedir. Bu ekolojide, yaşamsal sahalarında olmaları ve buranın içerisinde hem sıcağında, hem soğuğunda, hem de bölgesinde yaşam bulması, onların toprakla bütünleşmesi mühim. Dünya literatürüne oturacak prestijli bir tesisleşmeye gidilecek. Ağırlıklı Kangal köpeği ile ilgili ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçlar düşünüldü. Burada yaşayan birey olarak tarafımdan da anlatıldı. Özellikle bunların toprakla bütünleşmesi, toprakla var oluşları, ideallerini topraktan almaları ve bölgedeki düzenin bunlara ait olup tamamen bunlara sunulabilecek bir sağlık stratejisi belirlendi. Sağlıklı yaşam alanları belirlendi. Bu betonlaşmadan ziyade daha topraktan ve tahtadan, doğal bir oluşumdan yapılacak. Kangalımız için çok önemli bir projeydi. Bugüne kadar hiç yapılmadı. Valimiz Salih Ayhan öncülüğünde bu projenin kapsayıcı bir proje olması da bizi çok mutlu etti" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR FESTİVAL'

Kangal köpeğinin Sivas'ın bir marka değeri ve kültür mirası olduğunu, Altay dağlarından gelen bir ırk niteliği taşıdığını ifade eden Yıldız, "Kangal köpeği Anadoluya göç eden bir soydur. Bugüne kadar bir kargaşa oldu. Bu etkinliklerin içerisinde böyle bir projenin bize de verilmesi inanılmaz derecede fayda sağlayacaktır. Kangal köpeğinin yapı itibariyle bize ait olduğunu ortaya koyacağımız bir festival düzenlenece. Bu festival Sievas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinliğinde uluslararası bir renk katacak. Bu çok çaplı bir projedir. Bunların özellikleri, nitelikleri, çalışmaları, işçiliği, dağ koşuları, ekolojiye uyumluluğu, Sivas coğrafyasındaki yapı karakterinin tamamı orada sergilenecektir. Gelecek misafirlere de bu öz markamız anlatılacak. Bütün hedeflediğimiz nokta budur. Bizim buradaki çalışmamız koyunuyla, kuzusuyla, dağdaki yaşamıyla beraber köpeğimizi anlatacağız. Biz misafirlerimize gerçek safkan Kangallarımızı göstereceğiz. Kangalın her şeyinin anlatımını ve tanıtımını yapacağız" diye konuştu. Köpeklerin festivale hazırlanma süreci hakkında da bilgi veren Yıldız, "Köpeklerin serbest gezi alanlarını yüksek tutarak, rahatça gezmelerini sağlıyoruz. Çok yormamaya çalışıyoruz. 15 bin dönüm arazi üzerinde kurulu bir konumda, net 2 bine yakın bir rakımdayız. Kangalın yaşam bulduğunu burada bizlere anlatacağını görüyoruz. Kangalın çalışma statüsü çok önemlidir. Dağdaki kurt gibi bu da doğal bir profesyoneldir. Sahasında güçlü olan kangal zemininde kovaladığını yakalayan bir ırktır" dedi.

'KANGAL KOYUNU ENTEGRE EDİLECEK'

Mevcut tesislerin bulunduğu tesiste Kangal koyunu yetiştirme bölümü de oluşturulacağını ifade eden Yıldız, "İki sevdalıyı ve aşığı siz bir araya getiriyorsunuz ve bir arada yaşatıyorsunuz. Aslında onların birbirleriyle bütünleşmesi ve aşklarının ortaya konulması, birbirleriyle buluşması kadar bize verilecek bir iltifat olmaz ve onlara verilecek bir iltifat da olmaz. Dolayısıyla 2 marka değerimizin bir arada yaşatılması, entegre edilmesi ve doğal ortamında buluşması kadar güzel bir hadise olamaz. Onun için aslında bu tesisin içerisine yapılacak en doğru yatırım Kangal koyunu ile Kangal köpeğini bir araya getirmekti. Kangal koyunu ile Kangal köpeğinin birbiriyle gezmesi, gece gündüz beraber olmaları bizim için son derece başarıyla yapılan bir entegre çalışması olacaktır. Kangal koyunu ve Kangal köpeği gibi bizim memleketimizin çok ciddi değerleri var. Biz bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlar uluslararası markalardır. İki ırkın bir arada yaşatılması ve çoğaltılması bizce çok doğal bir oluşum olacaktır" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA

- Sivas