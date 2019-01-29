Kangal Köpekleri Yıldız Dağı'nda İlgi Odağı Oldu

Sivas'ın önemli değerleri arasında yer alan tescilli Kangal köpekleri, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Valilik Geleneksel Kayak Yarışları'nda ilgi odağı oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde karın ve kışın tadını çıkaran köpeklere, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, kayak sporunun son zamanlarda önemli aşama kaydettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Sivas'ın iki değerini, iki yıldızını bir araya getirelim istedik. Yeni bir sloganımız var artık '3K 1Y.' Kar, Kış, Kangal ve Yıldız. Kangal sadakati, asaletiyle ve duruşuyla dünyaya nam salmış değerimiz. Kangallarımıza uluslararası arenada hak ettiği yeri mutlaka aldıracağız. Nasıl ki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Türkiye'nin gündemine oturduysa, zaten gündemde olan markamızı, Kangallarımızı da daha da cazip hale getirecek çalışmalar yapacağız. Popüler kültürün iki değerini burada bütünleştirmiş olduk. Bu değerlerimize sahip çıkacağız."

Kentteki Merakum Tepesinde güzel bir Kangal köpeği çiftliği olduğunu ancak burayı daha da geliştireceklerini aktaran Ayhan, "Standartları çok yüksek ve ilimize yakışır bir tesis yapacağız. Burası Sivas'ın en uğrak yerlerinden biri olacak. En kısa zamanda tesisi eklentilerle iyileştireceğiz. Güzel bir üretim merkezi, doğal bir ortam ve showroom ile ilimiz turizmine kazandıracağız. Tesis ilimize çok ciddi bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA