KANGAL KÖPEKLERİ İÇİN PLANLANAN YENİ TESİSTE SONA DOĞRU
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KANGAL KÖPEKLERİ İÇİN PLANLANAN YENİ TESİSTE SONA DOĞRU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta dünya markası Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla hazırlanan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi'nde çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

SİVAS'ta dünya markası Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla hazırlanan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi'nde çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen projenin yapımı sürüyor Meraküm bölgesine inşa edilen Kangal köpeği merkezindeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve beraberindekiler, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgede çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kadir Algın, "Kangal köpeği, şehrimizin marka değerlerinden bir tanesidir. Bu projenin en önemli amacı, bu önemli marka değerini uluslararası marka statüsüne çıkarmak, Kangalların temiz, hijyenik ortamlarda neslinin devamını sağlamak" dedi.

Projenin son durumu hakkında da bilgi veren Algın, "Bu proje hayvan dostlarımızın, canlılarımızın barınak alanı olduğu gibi vatandaşlarımızın da vakitlerini geçirebilecekleri, içerisinde kafeteryaların da yer aldığı güzel bir sosyal mekan olacak. Proje kapsamında Kangallar, işin ehli erbabı tarafından kontrol edilecek. Bu çalışmaya en büyük desteği veren; başta Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan'a, Sivas Valiliğimize, Sivas İl Özel İdaresi'nin tüm çalışanlarına ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çok yakın zamanda bölge hizmete açılacak" diye konuştu.

Proje içeriğinde; güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alacak.

KANGAL KÖPEKLERİ İÇİN PLANLANAN YENİ TESİSTE SONA DOĞRU
KANGAL KÖPEKLERİ İÇİN PLANLANAN YENİ TESİSTE SONA DOĞRU
KANGAL KÖPEKLERİ İÇİN PLANLANAN YENİ TESİSTE SONA DOĞRU
KANGAL KÖPEKLERİ İÇİN PLANLANAN YENİ TESİSTE SONA DOĞRU
KANGAL KÖPEKLERİ İÇİN PLANLANAN YENİ TESİSTE SONA DOĞRU
KANGAL KÖPEKLERİ İÇİN PLANLANAN YENİ TESİSTE SONA DOĞRU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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