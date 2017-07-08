Kangal Köpekleri Festivalde Geçiş Yaptı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali'nde köpekler gösteri geçişi yaptı.



İlçedeki Öğretmenevi önüne kurulan alanda toplanan köpekler, yetişkin erkek, yetişkin dişi ve yavru kategorilerine göre sıralandı. Gösteri geçişi için isimlerini listeye yazdıranlar, tek tek anons edilerek protokol tribünün önünden köpekleriyle geçti. Programa Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile protokol üyeleri katılırken, ilçe halkı da köpeklerin geçişini ilgiyle izledi. Bazı iri köpekler geçiş sırasında güçlükle zapt edilirken, en büyük ilgiyi ise henüz 1 ve 2.5 aylık olan yavru köpekler gördü.



YAVRULAR 5 BİN LİRA



Yavru köpeklerin sahibi Savaş Atmaca, "Köpek Festivali kapsamında yavrularımı buraya getirdim. Bozo ve Karo isimli köpeklerim satılık değil ama fiyat olarak yaklaşık 5 bin lira değerinde. Festivale renk katmak için katıldık" dedi.



Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise önceki yıllarda yapılan köpek yarışmalarını, çeşitli tartışmalara neden olduğu ve festival ruhuna zarar verdiği için kaldırdıklarını belirterek, bütün köpeklerin değerli olduğunu söyledi.



Yarın sona örecek festival kapsamında yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek. - Sivas