Kangal köpekleri 'Aslan' ve 'Duman' bıçaklanarak öldürüldü
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Kangal köpekleri 'Aslan' ve 'Duman' bıçaklanarak öldürüldü

Kangal köpekleri 'Aslan' ve 'Duman' bıçaklanarak öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde Arifcan Farsak'a (19) ait 'Aslan' ve 'Duman' isimli Kangal cinsi 2 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Arifcan Farsak'a (19) ait 'Aslan' ve 'Duman' isimli Kangal cinsi 2 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 18 Haziran'da Kamışoba Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Farsak, evinin bahçesinde beslediği Kangal cinsi iki köpeğini kanlar içerisinde ölü olarak buldu. Farsak'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Aslan ve Duman isimli köpeklerin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Farsak, köpeklerini öldüren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cezalandırılması için şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kangal köpekleri 'Aslan' ve 'Duman' bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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